Сбер и РЖД заключили соглашение о реализации зарплатного проекта

На Петербургском международном экономическом форуме ПАО Сбербанк и ОАО «РЖД» заключили соглашение о порядке реализации зарплатного проекта. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов.

Соглашением фиксируется намерение РЖД выбрать Сбербанк для реализации зарплатного проекта и оговариваются условия сотрудничества. Согласно документу, Сбер будет осуществлять выпуск банковских карт по формируемым РЖД электронным реестрам и оказывать услугу по зачислению денежных выплат на счета сотрудников РЖД, филиалов и структурных подразделений компании.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

«РЖД и Сбербанк давно сотрудничают по множеству различных направлений, и подписание соглашения – это логическое продолжение истории многолетнего эффективного взаимодействия. РЖД является одним из крупнейших работодателей в России, и реализация централизованного зарплатного проекта с использован ием самых современных и удобных сервисов по дистанционному банковскому обслуживанию позволит значительно оптимизировать процесс выплаты заработной платы сотрудникам РЖД, являющихся клиентами Сбера, при соблюдении высочайших требований к безопасности платежей и передаче данных».