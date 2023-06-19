Четыре каменноугольных месторождения могут освоить в Иркутской области

Правительство региона подписало соглашение с ООО «Русский Уголь Сибири».

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и ООО «Русский Уголь Сибири» по вопросам социально-экономического развития региона. В том числе рассматриваются перспективы освоения четырех месторождений – одного каменноугольного и трех железорудных в Усть-Илимском районе.

Стороны обсудили развитие проектов по освоению Жеронского каменноугольного месторождения в Усть-Илимском районе, а именно строительство угольных разрезов суммарной мощностью 5,6 млн тонн угля в год и двух обогатительных фабрик мощностью 1,53 млн тонн каждая. Реализация проекта позволит создать более 680 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит – 8,7 млрд рублей.