Ввод жилья в Иркутской области с начала года вырос на 15,3%

В январе-мае 2023 года в Иркутской области введено 621,5 тыс. м² жилья. Это на 15,3%, или на 82,5 тыс. м2 больше, чем за аналогичный период 2022 года. Данные приводит Иркутскстат.

В мае 2023 года в Иркутской области введено 140,6 тыс. м² жилья. Это на 129,4%, или на 79,3 тыс. м² больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Иркутской области второй месяц подряд.

Среди 85‑ти регионов Российской Федерации Иркутская область занимает 13‑е место по показателю ввода жилья за май 2023 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 4‑е место, а по динамике относительного прироста регион оказался на 5‑м месте.

За январь-май 2023 года по показателю ввода жилья Иркутская область занимает 20‑е место среди 85‑ти регионов Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 16‑е место, а по динамике относительного прироста — 24‑е место.