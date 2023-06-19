Женщины в три раза чаще мужчин пользуются мобильным приложением «Иркутскэнегросбыт»

Специалисты проанализировали данные по использованию цифровых сервисов компании. За месяц жители Иркутской области заходили в приложение 1 миллион 311 тысяч раз. Чаще им пользуются женщины – 75% от общего количества, 25% – это мужчины. Самые распространённые направления сервиса – это передача показаний приборов учета, оплата коммунальных услуг и просмотр квитанции. В среднем один сеанс длится около 7 минут.

Сотрудники компании постоянно работают над расширением дистанционных сервисов обслуживания и расширением функционала для удобства пользователей. Последние изменения произошли на днях. Теперь клиенты компании - физические лица, могут автоматически привязать свой лицевой счет к другим лицевым счетам по номеру телефона или электронной почте: при регистрации в приложении или в разделе приложения «Мои лицевые счета». Функция связывания лицевых счетов позволяет осуществлять переход между ними без дополнительной авторизации.

Изменения также затронули и бизнес-клиентов. Для юридических лиц обновлен раздел «Оплата услуг» в приложении: оплата картой нескольких договоров одновременно теперь доступна в один клик и в меню приложения добавлена функция подключения Автоплатежа.

Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+) : «Мы стараемся сделать наши сервисы максимально простыми и удобными в использовании. Понимаем, что даже незначительные изменения позволяют мобильному приложению стать более комфортным и приятным сервисом для клиентов. Судя по тому, что статистика пользователей постоянно растет, это подтверждает правильность наших действий».

Сегодня приложением «Иркутскэнергосбыт» пользуются более 154 тысяч клиентов-физических лиц. Рост с начала года составил 23%. Жителям региона также доступны и другие дистанционные сервисы: чат-боты в мессенджерах Вайбер и Телеграм, личный кабинет на сайте компании.