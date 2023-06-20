«Для разворота на восток нужно строить новые ГЭС» – Михаил Хардиков, Эн+

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия, посвященная возобновляемой энергетике. Участники обсудили развитие энергосистемы Сибири, строительство солнечных электростанций и ветропарков, а также проблему серого майнинга. Глава энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков прокомментировал корреспонденту РБК ключевые темы.

«Нужно обеспечить инфраструктуру»

Эн+ продолжает масштабную программу модернизации “Новая энергия”, которая позволяет увеличивать мощности действующих ГЭС – Красноярской, Братской и Иркутской, однако вопрос строительства новых энергообъектов не снимается с повестки.

– За предыдущий осенние-зимний период в России установлен рекорд потребления – прирост составил 2,1 ГВт, в Иркутской области установлен исторический максимум потребления 9421 МВт, – сообщил Михаил Хардиков.

По мнению главы Эн+, необходимо провести оценку и понять, где и в каких точках будет концентрироваться основной прирост спроса и обеспечить для этого инфраструктуру.

– Экономика разворачивается на восток. Нужно обеспечить транзит всех грузов, развивается алюминиевое производство, Богучанская долина, в Усолье-Сибирском планируется построить Федеральный центр химии, город Байкальск превращается в центр цивилизованного экологически чистого туризма – под это всё нужны мощности, – подчеркнул глава Эн+.

«Предлагаем строить новые крупные ГЭС»

По словам Михаила Хардикова, компания уже реализует несколько проектов в рамках развития зелёной энергетики, но необходимо строить новые энергообъекты, чтобы дать импульс для развития российской экономики.

– В компании Эн+ 15 ГГвт зелёной энергии гидроэлектростанций, дальше мы смотрим на малые возобновляемые источники, развитие солнечной генерации Абаканской солнечной станции, развитие Сегазёрской ГЭС, которую мы уже строим, а также предлагаем рассмотреть строительство новых крупных ГЭС, как минимум, Тельманская, Крапивинская, Нижнебогучанская ГЭС могут дать серьёзный толчок развитию, как самой электроэнергетике, так и сопутствующим отраслям.

«Нормативного регулирования майнинга нет»

Глава энергетического бизнеса Эн+ прокомментировал корреспонденту РБК тему «серого» майнинга, которая особенно остро стоит в Иркутской области, где самый низкий энерготариф для населения.

– Почему «серый» майнинг вообще существует? Это майнинг на тарифе для населения, который установлен для хозяйственно-бытовых нужд, – пояснил Михаил Хардиков. – Тариф для населения – это социальная ответственность государства, все энергетики это понимают. Однако, используя такой тариф, часть населения ведёт предпринимательскую деятельность.

Но при этом нормативно регулирования самого по себе майнинга нет.

– Это то, с чего нужно начать – определить, что майнинг – это предпринимательская деятельность, как она должна вестись, какими налогами облагаться, какой экономический вклад вносить в развитие экономики страны. Используя технологическое присоединение для коммунально-бытовых нужд, вести эту деятельность нельзя, и она должна и оплачиваться по другим тарифам и вестись с точки зрения безопасности в совсем другой концепции, – подвёл итог Михаил Хардиков.