73% жителей Иркутской области посоветуют свои детям начинать работать до 18 лет

Вступает в силу закон об упрощении трудоустройства несовершеннолетних, который значительно упрощает их наем. Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как жители Иркутской области относятся к трудоустройству подростков, а также какие сложности с поиском работы испытывают соискатели младше 18 лет.

Когда нужно начинать работать?

54% респондентов из Иркутской области рассказали, что первая работа или подработка появилась у них в 17 лет и раньше, еще 43% начали работать в 18-25 лет. Остальные 3% либо начали работать после 26 лет, либо до сих пор не имеют такого опыта. Любопытно, что больше всех в России ранним началом трудовой деятельности могут похвастать соискатели из Челябинской области – среди них сразу 71% начали работать с подросткового возраста.

Среди тех жителей Иркутской области кто начал работать до 18 лет, почти половина объясняют, что их основной мотивацией была финансовая независимость (46%). 41% таким образом хотели накопить деньги на определенную цель, а 25% - с пользой проводить личное время. Еще 18% стали работать в подростковом возрасте, чтобы помочь родителям, а 17% - потому что нужно было себя содержать. Только 1% объясняют раннее трудоустройство давлением со стороны родителей.

57% местных соискателей, которые начали работать до совершеннолетия, на своей первой работе были трудоустроены официально, однако, 43% признались, что работали без официального оформления.

Риски, с которыми подростки сталкиваются на работе

В целом 62% опрошенных, начавших работать до 18-ти, не сталкивались с серьезными проблемами. Однако, те, у кого сложности все же были, чаще всего упоминают частичную и полную невыплату зарплаты (18%), а также несоответствие описания в вакансии реальным условиям работы (17%) и недостаточно гибкий график, который мешал совмещать работу и учебу (15%), еще 12% сообщили об агрессивном отношении к себе с стороны коллег или руководства.

«В России сложилось довольно лояльное отношение к раннему опыту работы, что подтверждают результаты опросов: 73% из тех, у кого есть дети, посоветовали бы им начинать работать до 18 лет, и только 3% воздержались бы от такой рекомендации», - прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.