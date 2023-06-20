Сбер вновь стал самой цитируемой компанией на ПМЭФ-2023

Сбер вновь стал самой цитируемой компанией по итогам Петербургского международного экономического форума. Количество сообщений в СМИ с упоминанием Сбербанка составило около 15 тысяч, медиаиндекс приблизился к 350 тысячам — это самые высокие показатели среди всех компаний — участников форума*.

Герман Греф вошел в ТОП ключевых спикеров форума и занял третье место по количеству сообщений в СМИ среди всех участников ПМЭФ-2023.

Сразу три активности Сбера вошли в ТОП-10 ключевых тем ПМЭФ. Одно из ключевых событий форума — Деловой завтрак Сбербанка — заняло 3-е место, интервью Г. Грефа РБК — 4-е место, интервью зампреда С. Кузнецова РИА Новости и Известиям — 9-е место.

Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанка:

«Информационное сопровождение ПМЭФ — одного из крупнейших в мире экономических форумов — это всегда серьезный вызов для всей команды пресс-службы Сбера. Каждый год мы стараемся предлагать журналистам и нашим спикерам новые форматы коммуникаций и использовать различные подходы, чтобы громко заявить о себе в плотной новостной повестке форума. Конечно, мы заранее готовим пул тем и индивидуальных PR-активностей для этого масштабного мероприятия. Но немаловажно уметь и в моменте оперативно встраиваться в инфополе с виральными поводами — реализовывать так называемый ситуативный PR. И в этом году нам удалось эффективно отработать по всем направлениям — мы улучшили свои прошлогодние рекордные показатели более чем на 40% по количеству сообщений в СМИ и почти на 60% по медиаиндексу».