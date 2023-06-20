Каждый второй житель ЖК хочет собственную грядку

Аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» провели опрос среди своих резидентов и выяснили, что более половины из них хотели бы иметь в жилом комплексе собственную грядку. В прошлом году компания запустила пилотный проект общественных огородов в тюменском микрорайоне «Европейский берег» и планирует масштабировать этот опыт в рамках реализации всех новых жилых комплексов в Тюмени и Екатеринбурге.

В этом году жители «Европейского берега» уже сняли первый урожай. Прямо под окнами тюменцы самостоятельно выращивают овощи – цукини, патиссоны, горох, огурцы, помидоры, зелень для салата, ягоды и ароматные травы для чая. Как выяснилось, подобную возможность хотели бы иметь более половины жителей и других проектов компании.

«Это прекрасная возможность для тех, у кого нет дачи или домика в деревне. Люди приходят на огороды семьями: это – возможность снять стресс, перезагрузиться после рабочего дня и познакомить детей с окружающим миром. И, конечно же, увидеть на обеденном столе плоды своих трудов», – комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».