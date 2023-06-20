Более 4,2 тысяч женщин в Иркутской области получили пособие по беременности и родам в 2023 году

В 2023 году Отделение СФР по Иркутской области выплатило пособие по беременности и родам более 4,2 тысячам женщин. Объем перечисленных средств составил более 792,5 миллионов рублей.

На пособие могут рассчитывать работающие женщины, которые находятся в отпуске по беременности и родам или усыновили ребенка до трех месяцев.

Отпуск по беременности и родам обычно длится 140 дней: 70 дней до родов и 70 дней после, а при родах с осложнениями – до 156 дней. В случае многоплодной беременности продолжительность отпуска увеличивается до 194 дней.

Размер пособия зависит от среднего дневного заработка женщины, но не может превышать максимальную величину базы для начисления страховых взносов за соответствующий год. В 2023 году максимальный размер пособия за 140 дней отпуска по беременности и родам для работающих женщин составляет 383 178 рублей.

Для назначения пособия женщине необходимо обратиться с заявлением к своему работодателю. Отделение фонда выплатит пособие суммарно за весь период отпуска в течение 10 рабочих дней со дня получения корректных и актуальных сведений от работодателя.

На пособие по беременности и родам также могут рассчитывать неработающие женщины, которые потеряли работу из-за ликвидации организации, студентки очного отделения, женщины, проходящие военную службу по контракту. Пособие положено этим категориям женщин и при усыновлении ребенка.