Маткапитал могут распространить на вклады

Правительство просят разрешить гражданам использовать маткапитал в качестве банковского вклада. Об инициативе вице-премьера Татьяны Голиковой узнали «Известия».

«Согласно имеющейся статистике, 20,7%, или 0,55 трлн рублей получателей материнского капитала, не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию», – сообщает парламентарий в документе, который есть в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 млрд рублей.

«В этой связи представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России (далее – СФР) и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам», – говорится в обращении в кабмин.