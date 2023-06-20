Рестораны подняли цены на 10%

Рестораны в июне подняли цены на блюда в меню на 10%, рассказали «Известиям» в Федерации отельеров и рестораторов РФ (ФРиО).

По данным Федерации отельеров и рестораторов РФ (ФРиО), цены на блюда в меню российских ресторанов в июне выросли в среднем на 10%. Это связано с увеличением стоимости импортных продуктов, пояснили представители нескольких крупных ресторанных сетей. Подорожание по некоторым категориям доходит до 35%, уточнили рестораторы.

– Повысились цены на ряд импортных товаров, например, на мраморную говядину, которую перестали поставлять зарубежные компании. Аналогичная ситуация с магаданской креветкой – объем вылова уменьшился, а цены выросли. В нашей сети мы поднимаем цены на креветки на 20%, – сказал вице-президент ФРиО, владелец франшизы сети «Мясо и Рыба» Сергей Миронов.

Владелец Tigrus Group (бренды «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрик Винтер назвал очевидным рост цен на импортные товары.