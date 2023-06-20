Снимать деньги на покупку жилья и образование с ИИС-3 предложили в НАУФОР

Держателям индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа, которые позволяют получать налоговые вычеты, хотят разрешить снимать с них средства на приобретение жилья и образование детей, сообщили «Известиям» в НАУФОР.

Ассоциация предложила такую инициативу на рабочих обсуждениях в ЦБ. Участники рынка считают: мера повысит доверие россиян к долгосрочным инструментам.

Индивидуальный инвестиционный счет позволяет людям получать дополнительную выгоду от финансовых вложений благодаря налоговым льготам от государства. В России действуют две программы: ИИС-1 предполагает вычет до 52 тыс. в год за внесение средств на счет. С помощью ИИС второго типа человек имеет право на вычет за все доходы от торговых операций по счету, но только после трех лет его действия. По обеим программам деньги нельзя снимать со счета в течение трех лет.

Сейчас планируется заменить ИИС-1 и ИИС-2 на новую программу – ИИС-3. Она предполагает совмещение обоих типов льгот на десятилетнем сроке – вычет должен поступать и при пополнении счета, и при его закрытии.