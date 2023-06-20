Власти ужесточат контроль над управляющими компаниями

В России создадут стандарты и рейтинги УК. Об этом говорится в письме Минстроя в Госдуму, с которым ознакомились «Известия».

Сейчас УК зачастую предоставляют некачественные услуги и отраслевые стандарты призваны решить эту проблему, рассказали эксперты. В них стоит закрепить возможность выбора жильцами пакетов услуг УК, в квитанции за ЖКХ выделить отдельную строчку на информацию о сборах за текущий ремонт, определить конкретные сроки реагирования аварийно-диспетчерских служб и устранение проблем, уверены эксперты. А публичные рейтинги УК позволят гражданам сделать осознанный выбор в пользу той или иной компании.

Кроме того, планируется внедрить публичные рейтинги управляющих организаций на основе ключевых параметров их деятельности, следует из документа.

– Внедрение нацстандартов позволит установить определенный эталон качества оказания услуг, отклонение от которого даст право жителям предъявлять обоснованные претензии УК и принимать решения на общем собрании, вплоть до смены такой нерадивой компании, – сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.