От экотропы до пункта сбора вторсырья: Эн+ наградила победителей грантового конкурса экопроектов в Иркутске и Улан-Удэ

Команды проектов получили до 600 тысяч рублей на их воплощение в жизнь.

Компания Эн+ провела в Иркутске и Улан-Удэ награждение победителей четвертого гранатового конкурса экологических проектов. Всего в двух регионах победителями стали авторы 16 инициатив, среди городов Приангарья – это Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Илимск и Байкальск. На торжественных мероприятиях в Иркутской области и Бурятии авторы презентовали свои проекты, рассказали о задачах на этот год и желаемом результате. Организаторы конкурса провели для грантополучателей два обучающих семинара: по управлению проектом и информационному сопровождению.

Ольга Куриленкова, начальник управления Губернатора Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям:

-- Очень приятно, что сегодня бизнес подключается и проводит свои конкурсы. Мы, безусловно, поддерживаем идею проведения конкурса по экологической направленности, которую сегодня координирует Эн+.



Всего в этом году на грантовый конкурс поступило рекордное число заявок – 211, впервые принимались проекты из Братска. Победителем стала инициатива Екатерины Сидоровой и ее единомышленников по созданию в городе экотропы.

– Есть большая мечта сделать тропу "Дикая" вдоль нашего водохранилища – это 62 километра от центральной части города до ГЭС, -- рассказала о проекте Екатерина. – И первые два километра мы уже можем начать прокладывать благодаря Эн+.

Также экотропы будут прокладывать в Ангарске и Бурятии, кроме того, получат воплощение проекты по благоустройству природных территорий для удобства жителей и туристов. Так, в Усть-Илимске появится экопарк, а в Бурятии проведут эколагерь на косе Посольского сора. О нем рассказала вице-президент федерации экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия Оксана Климова.

– В рамках проекта мы проведем в этом месте экологический лагерь, очистим косу от мусора, сделаем раздельный сбор мусора и самое главное – организуем просветительские мероприятия в рамках эколагеря перед фестивалем «Байкальский ветер». На полученные деньги сделаем две оборудованных байдарочных стоянки, установим аншлаги с картой водных маршрутов и с призывом на экологическую тематику, также будут урны для раздельного сбора мусора.



Впервые на конкурсе выбирали проекты в номинации «Байкал без пластика», где поддержали инициативы, направленные на минимизацию загрязнения экосистемы озера Байкал. В Иркутске создадут экоцентр с пунктом приема вторсырья и комикс для детей про экозащитников. Номинация появилась после создания ассоциации «Байкал без пластика» по инициативе Эн+. К ней присоединились другие крупные компании региона, которые также включились в работу по разработке мер, которые позволят в том числе сократить использование пластика на Байкале.



Всего в этом году жюри конкурса отобрало 21 проект, география – от Нижнего Новгорода до Бурятии. Подробнее о проектах можно узнать на сайте грантового конкурса. Он является частью комплексной программы компании «Мир со знаком плюс», которая была запущена при участии основателя компании и мецената Олега Дерипаски. В её основе лежит защита Байкала и заповедных территорий от различных воздействий окружающей среды. Всего в конкурсе с 2020 года приняли участие 640 проектов, 81 из них был одобрен экспертным советом и получил финансовую поддержку компании.