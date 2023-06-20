Что происходит на российском рынке автозапчастей – мнение экспертов

Президент Российского Союза Страховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что с 19 июня действуют новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. По данным РСА, средняя стоимость запчастей в актуализированной версии по сравнению с ценами справочниках от 19 марта увеличилась на 0,9%.

Евгений Уфимцев отмечает, что новые справочники остались, в среднем, на уровне марта 2023 года, однако есть и исключения из общей тенденции. «Если в предыдущей версии практически по всем маркам было снижение цен, то по новой версии это не так: по Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus, Infiniti отмечается рост на 12-14%, по ВАЗ, Kia, Hyundai, Volkswagen, Renault – снижение на 3-7%», – рассказал он.

Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто соглашается с тем, что есть марки автомобилей, по которым вопросы наличия запчастей практически, на 90%, решены, но также сохраняются проблемы по ряду других автопроизводителей. По его данным «самые большие проблемы с премиальными немецкими машинами, а также британскими. Там, где компании ушли из России и практически прекратили доставки запчастей, необходимые компоненты идут по серому импорту, по параллельному, а это долго и дорого».

Кроме того, есть проблемы и с некоторыми новыми моделями, которые никогда ранее не продавались в России, а сегодня тоже приходят в основном под параллельным импортом. «Это касается, прежде всего, марок немецких и новых китайских малоизвестных, но интересных машин. Поскольку компании только выходят, там есть ряд своих сложностей, – рассказал Моржаретто. – Например, есть компании, которые выходят не в виде представительств, как мы привыкли, не в виде официального дистрибьютера, а в виде дилера, который берет на себя частичные обязанности дистрибьютора. Прежде чем покупать автомобиль сейчас, надо понять для себя, насколько серьезно укоренилась здесь компания-производитель, и насколько серьезно решены вопросы, в первую очередь, поставок, в том числе и автозапчастей. Потому как сейчас много нареканий по этому вопросу, в том числе по новым китайским маркам».

В свою очередь президент РСА обращает внимание, что «стабилизация цен на запчасти, которую мы фиксируем по ряду наименований, в целом действует на тариф ОСАГО: в течение первых четырех месяцев этого года средняя цена полиса “автогражданки” постоянно снижается». Это подтверждает и статистика. Если в начале года средняя цена полиса ОСАГО составляла 8 037 рублей, то в марте она снизилась до 7 826 рублей, а в апреле составила уже 7 341 рубля. «Таким образом, с начала года в связи с начавшейся стабилизацией на рынке запчастей и возросшей конкуренцией между страховыми компаниями за безубыточных автовладельцев, средняя премия по ОСАГО стала ниже почти на 10%», – заключает Евгений Уфимцев.