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Автосервисы почувствовали дефицит кадров

Не хватает мастеров приемщиков, администраторов, консультантов по подбору запасных частей и даже продавцов подержанных автомобилей, сообщают «Известия».

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– Действительно, дефицит квалифицированных кадров есть. В данный момент у нас открыты вакансии общим объемом 5% от численности персонала, – отмечает директор по сервису «Автодом» (Алтуфьево) Роман Тимашов.

Некомплект персонала оценивают по-разному. По информации сети «Шинный сервис», в некоторых регионах нехватка персонала достигает 30-40% от необходимого количества кадров. Генеральный директор компании «ААА Траксервис» (официального дилера грузовиков MAN и Sinotruk в России) Юрий Желунов говорит о дефиците специалистов «не менее 20% от текущей потребности».

Кадровый потенциал автомобильного бизнеса находится в упадке, которого никогда еще не было, считает руководитель Комитета совета по профквалификациям в автомобилестроении (СПКА) по профессиональному образованию и руководитель Академии РОАД Сергей Кожухов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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