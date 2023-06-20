Аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН заявил, что карты Union Pay банков, попавших под санкции, за границей не работают.
По его словам, шансы совершать платежи за рубежом есть только у держателей карт таких банков, как ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», Газпромбанк и Россельхозбанк.
Напомним, до 31 июля кредитную карту UnionPay в Примсоцбанке можно оформить без комиссии за выпуск.
Подробности о карте Union Pay можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой горячей линии 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.
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Главред Finnews: карты Union Pay Примсоцбанка – одни из немногих, что работают за рубежом
Аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН заявил, что карты Union Pay банков, попавших под санкции, за границей не работают.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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