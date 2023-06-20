Вклад "Рациональный" от Примсоцбанка возглавил ТОП-10 самых выгодных банковских вкладов

Вклад «Рациональный» от Примсоцбанка возглавил ТОП-10 наиболее выгодных предложений от банков в июне по версии Bankiros.ru.



Как сообщают эксперты финансового портала, только в апреле по данным Агентства по страхованию вкладов (ACB),средняя сумма вкладов в российских банков составила 301 тысячу рублей, поэтому при составлении рейтинга они ориентировались на эти значения. При выборе параметров учитывалась:



• Возможность капитализации по вкладу;

• Обязательная минимальная сумма;

• Возможности снять средства со вклада досрочно без полной потери накоплений;

• Возможность открыть вклад онлайн.



Также в ТОП-10 вошли предложения от МТС-банка, Альфа-банка и СберБанка. Напомним, вклад «Рациональный» с минимальной суммой от 100 000 рублей открывается на срок 367 дней. Ставка по вкладу составляет 8,5% годовых при открытии в отделении банка и 8,6% - в интернет-банке. Начисление и выплата процентов происходит ежемесячно, а также по окончанию срока вклада.



Расходные операции доступны только по сумме начисленных процентов. Пополнение доступно в первые 90 дней с момента открытия вклада не сумму не менее 5000 рублей.



При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по льготной ставке в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств во вкладе:

• От 1 до 180 дней ставка составит - 0,01%;

• От 181 до 366 дней - 6%.



Узнать подробности о вкладах Примсоцбанка вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.