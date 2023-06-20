Группа ПСБ видит в цифровых финансовых активах альтернативный способ инвестирования для своих клиентов

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров рассказал о развитии Группой ПСБ инфраструктуры для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

«Банки смотрят на работу с криптовалютой в целом консервативно, так как ключевым для себя считают надежность и скорость проведения платежей, вместе с тем они видят в ней альтернативный способ инвестирования для своих клиентов. Остается вопрос, в какой форме и в каком виде это делать», - указал спикер ПСБ.

Он отметил, что наиболее удобный способ привлечения инвестиций в цифровые активы – это закрытые паевые инвестиционные фонды или ЦФА под хэшрейты. Эти инструменты позволяют предложить более высокую доходность относительно классических вариантов инвестирования, но и при более высоких рисках.

Алексей Назаров особо отметил, что 15 июня Банк России включил в реестр операторов информационных систем дочернюю компанию ПСБ – ООО «Токены». «Включение в Реестр операторов информационных систем – важнейший шаг Группы ПСБ на пути запуска различных ЦФА на собственной платформе. Мы планируем уже в 2023 году начать выпускать ЦФА в формате денежных требований. Затем будут запущены и другие, в том числе гибридные цифровые права, сочетающие ЦФА и удостоверение цифровых прав», - сказал Алексей Назаров.