Россельхозбанк повысил ставки по накопительным счетам до 6,1%

Россельхозбанк повысил ставки по рублевым накопительным счетам в среднем на 1 п. п. Теперь накопительный счет «Моя копилка» можно открыть по ставке до 6,1%.

Ключевым параметром для расчёта ставки по продукту «Моя копилка» является минимальный остаток на счете – чем он выше, тем выше процентная ставка. При этом уже при остатке до 1,5 млн рублей проценты начисляются по ставке 6% годовых, свыше 1,5 млн рублей — по ставке 6,1% годовых. Начисление процентов осуществляется ежемесячно на фактический остаток денежных средств на счете. Расходные операции и пополнение – без ограничений.

Открыть и пополнять счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено.

Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.