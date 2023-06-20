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ПСБ предложил ввести меры налогового стимулирования для семей с детьми

Заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума выступил на сессии «Будут люди-будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию», в рамках которой спикеры обсудили народосбережение и качество жизни, как основные приоритеты развития общества.

В ходе дискуссии, в которой приняли участие представители власти, бизнеса и некоммерческих организаций, были обозначены основные меры по улучшению демографической ситуации с помощью повышения благополучия российских семей. 

Стратегическим ориентиром для ПСБ является повышение благополучия российских семей, в том числе с помощью поддержки своих сотрудников, которые приняли решение о рождении детей. Действующая в банке гибкая система мотивации – это пример реализации социального пакета для работников, который максимально персонализирован для персонала разного уровня. Меры поддержки сотрудниц с детьми в ПСБ предусматривают дополнительные выплаты к ежемесячному пособию по уходу за ребенком и дни отпуска, в случае необходимости.

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«Важным направлением работы для нас является применение гибкости рабочего графика для женщин, имеющих детей. Здесь целесообразно использование дистанционной занятости, хорошо зарекомендовавшей себя в период пандемии. Также среди своих приоритетных задач ПСБ видит работу с населением и бизнесом, в том числе и в новых российских регионах, по разъяснению возможностей получения социальных выплат, использованию финансовых и инвестиционных инструментов, которые послужат стимулом для улучшения жизни и демографической ситуации», - подчеркнул в ходе сессии Антон Дроздов.

Cпикеры также отметили, что для реализации мер поддержки важны новые подходы во взаимодействии государства и бизнеса. Одним из таких перспективных направлений Антон Дроздов видит дополнительное стимулирование семей на организацию детского отдыха с помощью включения этих расходов в социальный налоговый вычет.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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