В галерее Виктора Бронштейна пройдет персональная выставка художника Евгения Мулука

Его стрит-арт проекты можно увидеть более чем в 30 городах России. В 2018 году он создал мурал «Ассоциации» в рамках 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе галереи.

Проект «Начало» – творческий эксперимент автора. Специально для галереи художник создал 10 картин на холстах, используя акрил и аэрозольные краски. «Начало» для него – это нулевая отметка, точка отсчета, где окружающая действительность пересекается с внутренним миром художника, а духовное переплетается с эмоциональным.

Одна из тем работ – впечатления о Байкале. Художник размышляет о сакральных тайнах природы и гармонии мира. Через импровизации с живописью автору удается передать глубину восприятия. В своих работах он открыт и искренен.

Выставка будет представлена в зале с постоянной экспозицией искусства Даши Намдакова, а в холле галереи можно будет увидеть мурал, созданный художником. С одной стороны, он дополнит выставку, а с другой – продолжит общую идею пространства галереи.

1 июля в 18:00 в галерее пройдет творческая встреча с Евгением Мулуком, где художник расскажет об истории создания работ для выставки «Начало», своем искусстве, проектах в разных городах России, в том числе и в Иркутске.