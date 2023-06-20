РУСАЛ передал Центру помощи и спасения в Братске партию защитной медицинской одежды

В коробках одноразовые халаты, перчатки и комбинезоны, всего около двух тысяч позиций.

Братский Центр помощи и спасения построен по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. За два с половиной года пациентами учреждения стали около 3 тысяч больных коронавирусом.

– В настоящее время весь корпус специализированного подразделения загружен полностью. Мы продолжаем пользоваться, соблюдая все санитарные правила, средствами индивидуальной защиты. Расход их достаточно велик, – рассказал главный врач городской больницы №5 Александр Кокорин. – Представители компании РУСАЛ регулярно нам помогают и сегодня помогли вновь.

– Мы рады оказать поддержку нашим врачам и рад, что эта помощь востребована, – прокомментировал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Медики должны защищать себя, чтобы качественно оказывать медицинскую помощь нашим пациентам, чтобы они быстрее выздоравливали.

Отметим, что поддержка РУСАЛом братской медицины носит системный характер. Металлурги не только помогают экипировкой и современным оборудованием, но и помогают решить проблему дефицита врачебных кадров. В начале июня БрАЗ передал в безвозмездное пользование 1-й и 5-й городским больницам 10 квартир, предназначенных для иногородних медиков. И еще столько же – для учителей, чтобы город мог привлечь высококлассных специалистов из других регионов.