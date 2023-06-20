Названы лучшие вакансии Иркутска в июне

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 50 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек: Пензе, Хабаровске, Иркутске, Саратове, Тюмени, Ижевске, Барнауле, Ульяновске, Ярославле, Владивостоке, Томске, Оренбурге, Рязани, Набережных Челнах, Кирове и Липецке — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июня в Иркутске.

На первом месте в Иркутске — вакансия ведущего программиста «1С» (101 030 руб.).

Вторым стало предложение для начальника отдела эксплуатации транспорта − 100 000 руб.

Ведущему инженеру по контактной сети предлагают более 97 400 руб.

Ведущему менеджеру по работе с корпоративными клиентами в компании-эксперте в области проектирования, производства, установки и обслуживания светопрозрачных пластиковых и алюминиевых конструкций в Иркутской области готовы платить от 80 000 руб.

Замыкает рейтинг вакансия начальника финансово-экономического отдела в Библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского − 70 000 руб.

Больше всего в июне готовы платить врачу стоматологу-ортопеду в Томске − от 200 000 руб. в лечебно-диагностическом центре. Первое место с этим предложением делят вакансии офтальмохирурга в Пензе, а также − главного инженера в Тюмени: также более 200 000 руб. соответственно.

В июне в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Хабаровске, Томске, Рязани, Ярославле, Оренбурге, Набережных Челнах и Пензе в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии врачей. Например, врачу анестезиологу-реаниматологу в Хабаровске готовы платить 90 000 руб., врачу-дерматовенерологу в Рязани − от 100 000 руб., стоматологу-терапевту в Оренбурге − от 80 000 руб., заведующему отделением терапии в Набережных Челнах − от 100 000 руб.

В Барнауле среди лучших по оплате — вакансия менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса (от 84 700 руб.), в Саратове — финансового специалиста (от 100 000 руб.), в Иркутске — ведущего программиста «1С» (101 030 руб.), в Хабаровске — менеджера по продаже зарплатных проектов (от 114 000 руб.), в Рязани — ведущего инженера-конструктора (100 000 — 150 000 руб.), во Владивостоке — руководителя отдела почты (от 100 000 руб.).