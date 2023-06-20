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Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101

Вчера Братский городской суд отправил владельца кафе под домашний арест на два месяца на время предварительного следствия. Возбуждено уголовное дело.

Расследование проходит под контролем прокуратуры.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 – это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме. Тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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