Две трети сибиряков учат своих детей копить деньги

62% сибиряков зарабатывали деньги в детстве. 48% смогли осуществить с помощью накоплений свою детскую мечту. На осуществление своей нынешней мечты большинству наших земляков нужно более миллиона рублей. Две трети опрошенных учат своих детей копить деньги. Таковы данные опроса*, проведенного банком «Открытие».

Лишь 20% опрошенных не имели в детстве сбережений. 39% хранили свои сбережения в коробках, шкатулках, банках (стеклянных) или в целлофановых пакетах. У 18% в доме была копилка в форме поросенка, у 19% - в форме кубышки или бочонка. 2% хранили деньги под матрасом.

2% сообщили, что у них была постоянная работа в детстве. Еще 60% время от времени подрабатывали. Не зарабатывали в детстве денег 39% опрошенных.

Свои детские накопления сибиряки тратили или мечтали потратить (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) преимущественно на мелкие покупки (жвачка, марки, значки, наклейки) – 48% и сладости – 38%. У 26% эти деньги уходили также на развлечения (кино, театры, концерты). 28% тратили на гаджеты, 24% - на подарки, 10% - на книги, 6% - на школьные завтраки.

48% участников опроса детские накопления помогли осуществить их тогдашнюю мечту (38% - скорее да, 10% - определенно да). Большинству респондентов (53%) детские накопления не помогли реализовать мечту (36% - скорее нет, 17% - определенно нет).

Сейчас большинству респондентов на реализацию мечты нужно более миллиона рублей: 25% - от 1 до 5 миллионов, 35% - свыше 5 миллионов. 3% опрошенных оценили свою мечту в сумму менее 50 тысяч рублей. 8% необходимо 50-200 тысяч, 5% - 200-500 тысяч, 13% - от 500 тысяч до 1 миллиона. 10% назвали свою мечту бесценной и только 1% не имеют ее вовсе.

64% сибиряков дают карманные деньги детям и учат их копить. Еще 4% денег не дают, но учат копить. 10% дают детям карманные деньги, но не учат копить. Только 4% не дают детям карманные деньги и не учат копить. 18% сообщили, что у них нет детей.

* Опрос проведен банком «Открытие» 1-8 июня по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.