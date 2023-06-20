«Большие гонки» по-иркутски

Лето, солнце, Ангара, Тальцы… Что ещё нужно для хорошего отдыха? Как показывает практика, совсем немного: отличная компания и интересное событие. К примеру, Слатакиада, которая объединяет в себе и КВН, и спорт, и туризм. В этом году мероприятие, организованное группой компаний «Слата», прошло уже в 22-й раз. Как корпоративное событие превратилось в масштабный праздник для разных бизнесов и городов? Чем привлекает Слатакиада и какие эмоции дарит? Об этом – в нашем репортаже.

Живучая идея

Ярослав Шиллер

Фото предоставлено пресс-службой компании

Погода, которая в этом году не очень баловала иркутян настоящим теплом, в день Слатакиады выдалась как по заказу, что, конечно, добавляло позитивных эмоций всем, кто приехал в Тальцы. А это ни много, ни мало – 20 команд по десять человек и их многочисленные группы поддержки, представляющие не только “большую семью” подразделений ГК “Слата”. К мероприятию присоединились партнёры и даже конкуренты из ритейла, а также команды из других сфер бизнеса – транспортных перевозок, банков, связи. В целом – более тысячи человек! Впечатляла и география участников: Иркутск, Братск, Саянск, Чита, Красноярск.

Как рассказал нашему изданию генеральный директор “ИКС5-Восточная Сибирь” и исполнительный директор ТС “Слата” и “ХлебСоль” Ярослав Шиллер, двадцать три года назад Слатакиада начиналась как внутреннее спортивно-развлекательное событие, призванное сплотить команду большого предприятия.

Вячеслав Заяц.

Фото предоставлено пресс-службой компании

– Это была хорошая – живучая – идея праздника, который дарил нашим сотрудникам положительные эмоции, люди помнили о нём в течение года и заранее начинали готовиться к следующему мероприятию, – поделился основатель компании Вячеслав Заяц.

Но со временем у организаторов появилось желание расширить корпоративные границы мероприятия, придать ему новое звучание, добавить в него ещё больше состязательности, драйва, непредсказуемости. И пригласили другие компании – Сбер, ВТБ, Сервико, Командор.

– И вот уже третий раз Слатакиада проходит в мульти-формате с участием команд из разных сфер деятельности, – уточнил Ярослав Шиллер.

В этом году список тоже пополнился новичками из Альфа-Банка, Мегафона, Tele2, Билайна, ТС «Пятерочка» и ГК “Красный Яр” (Красноярск), которая входит в стратегический альянс с ГК “Слата” и Х5. Председатель совета директоров управляющей компании “Слата” и “Красный Яр”, отвечая на вопрос нашего издания, почему красноярцы решили участвовать в Слатакиаде, пояснил, что в сибирских городах происходит не так много подобных событий, и поэтому их не стоит игнорировать, а кроме того, они помогают развивать партнёрские отношения.

Так что на берегу Ангары в день проведения Слатакиады было весело, шумно, ярко от разноцветья фирменных футболок и флагов, и во всех смыслах жарко.

Креатив без границ

Слатакиада-2023.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Высокий градус Слатакиаде был задан уже на первом этапе состязаний – конкурсом визиток. Каждая команда подготовила и показала своеобразное мини-шоу с юмором, эффектными акробатическими номерами, танцами, оригинальными костюмами. Даже названия команд были очень креативными. Например, “Ярый батон” (ГК “Красный Яр”), “Дерзкий шницель” (собственное производство ТС “Слата”), “Охотники за удачей” (дирекция по качеству ТС “Слата”), “Пятый элемент” (ТС “Пятёрочка”), “Даёшь, молодёжь” (ТС “Хлеб-Соль”, Чита), “Вышли из офиса” (коммерческая дирекция ТС “Слата”), “Сокровище Колчака” (дирекция по управлению персоналом ТС “Слата”), “Байкальские нерпы” (ТС “Командор”).

Уровень некоторых выступлений, по мнению зрителей, не уступал КВНовским репризам. Чувствовалось, что все участники – и с опытом, и новички – стремились сразу заявить о себе как о лидерах, а для этого очень серьёзно подошли к процессу подготовки.

– Мы первый раз участвовали в Слатакиаде, но предполагали, что это будет что-то интеллектуально-физическое, поэтому готовились тщательно – ребята по вечерам после работы в течение нескольких недель репетировали визитку, специально для этого мероприятия делали форму, брендирование, – рассказала региональный управляющий Альфа-Банком в Иркутской области Татьяна Полевач.

При том у более опытных участников творческий процесс не прерывался практически до самого выхода на сцену. Так, по словам Ирины Куртаевой из команды Сбера, некоторые детали их выступления родились буквально перед началом конкурса визиток.

– Вот такие мы все креативные и живые, – заключила Ирина.

Слатакиада-2023.

Фото предоставлено пресс-службой компании

В этой ситуации командного креатива особенно непросто приходится жюри. Как признался нашему изданию председатель жюри Вячеслав Заяц, выбрать лучших – всегда очень сложно. Тем не менее, судьи отлично справляются со своей задачей, а об их объективности говорит тот факт, что победителями Слатакиады становятся представители разных предприятий. Например, в прошлом году первое место заняла команда дистрибьюторской компании “Сервико”.

Эффект новизны

Кстати, несмотря на солидный срок, Слатакиада – мероприятие “живое”, постоянно меняющееся. В частности, тот же конкурс визиток появился в её программе не так давно.

Слатакиада-2023.

Фото предоставлено пресс-службой компании

– Раньше у нас были обычные речёвки, но потом команда из Улан-Удэ сделала просто профессиональное шоу и задала своим выступлением новую планку для выступлений команд, – рассказал заместитель генерального директора ООО “Маяк” Роман Селезнёв, который участвовал в Слатакиаде с самых первых лет её проведения.

Но самый большой эффект новизны мероприятию придаёт спортивная часть состязаний, так как каждый раз организаторы включают в неё новые элементы, о которых не знают участники. Как объяснил Вячеслав Заяц, когда из года в год повторяются одни и те же конкурсы, не меняются и победители, которые специально для этого тренируются. А чтобы у всех участников были равные шансы на победу, решено было сделать соревнования более “гибкими”. Тем не менее, один – традиционный – этап организаторы оставили. Это перетягивание каната, где для победы, как оказывается, нужна не только сила, но и тактика.

Слатакиада-2023.

Фото предоставлено пресс-службой компании

А в целом, спортивная часть Слатакиады состояла из десяти этапов, посвящённых теме туризма. Некоторые из них тяжело давались всем командам. Например, “Переправа на бревне”, – чтобы победить в этом испытании, нужно было иметь хороший вестибулярный аппарат. К сожалению, многие теряли равновесие и сходили с дистанции. Оригинальным был этап “Экстренный рафтинг”, в ходе которого участникам пришлось передвигаться по рельсам… на борде, да ещё подтягиваться на руках.

Слатакиада-2023.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Кстати, отметим, что на Слатакиаде у каждой команды был свой тренер, который как раз и подсказывал своим “подопечным”, как лучше пройти тот или иной этап состязаний. И для некоторых участников такая помощь имела определяющее значение.

– Вообще эти соревнования очень напомнили мне телеигру “Большие гонки”, в которой от участников требовались и хорошая физподготовка, и ловкость, и ориентация в пространстве плюс умение рассчитать свои силы, продумать тактику и держать себя в руках, – поделилась впечатлениями с Газетой Дело одна из болельщиц.

Слатакиада-2023.

Фото предоставлено пресс-службой компании

В этом году лучше всех справиться со всеми заданиями получилось у команды Сбера. По итогу всех конкурсов она заняла первое место. Также в тройку победителей вошли две команды торговой сети “ХлебСоль”: “Dark Horse” (Саянск) и “ИКССоль” (Иркутск).

Слатакиада-2023.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Для болельщиков и гостей Слатакиады работали различные зоны, где можно было заняться рисованием, посмотреть фильмы в тематике мероприятия, поучаствовать в различных играх, просто погулять по этнографическому музею Тальцы. Для детей были предусмотрены отдельные активности. Кроме того, участники Слатакиады стали частью большой экологической акции по сбору пластиковых бутылок.

Слатакиада-2023.

Фото предоставлено пресс-службой компании

«Это настоящий общегородской праздник»

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

– Слатакиада – очень крутое мероприятие, замечательно что «Слата» столько лет поддерживает эту добрую традицию. С одной стороны, здорово, что руководство компании организуют это мероприятие для своих сотрудников, но ещё более круто, что они приглашают поучаствовать в нём столько предприятий. Получается, что это настоящий общегородской праздник.

Мне кажется, это хорошее событие для того, чтобы люди из разных компаний подружились друг с другом, пообщались, с пользой провели время не только с коллегами, но и со своими семьями, детьми. Кроме того, подобные мероприятия - это пропаганда здорового образа жизни, приучение наших детей к хорошим традициям, к спорту, умению находить своё место в команде.

Мне понравилось, что соревнования организованы в смешанном формате: есть и спорт, и развлекательный момент, и творчество. Это всё дает возможность полностью раскрыться разным членам в команде, а значит, и более эффективно выполнять свои рабочие обязанности.

«У Слатакиады свой вайб»

Юлия Климова, директор по развитию продаж ТС «Слата»:

– Я пришла в «Слату» 10 лет назад – как раз накануне Слатакиады – и хорошо помню свои первые впечатления, как коллектив готовился к событию. Это была такая “жужжащая” атмосфера последних недель перед мероприятием, все находились в творческом напряжении: рабочий день заканчивался и плавно переходил в командные репетиции. Но вообще подготовка к Слатакиаде начиналась даже не за месяц, а гораздо раньше, чуть ли не за год до события.

Конечно, я вспоминаю свою первую Слатакиаду, которая традиционно проходила в Бурдаковке, и это были очень тяжелые физические испытания. Справлялись с ними только хорошо подготовленные мужчины. Но со временем многое изменилось, состязания стали легче, менее травматичны, чтобы в них могли участвовать все желающие без ограничений. Потому что Слатакиада притягивает всех – и девушек, и молодёжь, и новых сотрудников, у неё сложилась своя атмосфера, свой определённый вайб. Кроме этого, мероприятие уже стало своеобразной городской олимпиадой, в ней участвуют другие компании, и это с каждым годом делает наше мероприятие лучше, интереснее, драйвовее. Мы каждый год ждем от Слатакиады интересных сюрпризов. Взять хотя бы визитки, которые показывают команды: они настолько всегда разнообразные, настолько неожиданные.

«Мои дети, можно сказать, выросли на Слатакиаде»

Елена Любансин финансовый директор торговой сети “Слата”:

– Всегда радует, что Слатакиада собирает много людей: и участников, и гостей. Все приезжают с семьями, с детьми. Мне нравится подход нашей компании к организации этого мероприятия, как семейного праздника. Мои дети, можно сказать, выросли на Слатакиаде, даже участвовали в некоторых соревнованиях, в частности, в забегах. Сейчас у нас появилось другое крутое мероприятие – «Слата Марафон», и мы теперь собираем медали там. В этом году будем участвовать уже в пятом марафоне.

Примечательно также и то, что на этот праздник мы стали привлекать всё больше других компаний, причём даже не только торговые сети, с которыми состоим в партнёрских отношениях, но и тех, с кем в принципе взаимодействуем: поставщиков, банки, компании, с которыми мы участвуем в разных социальных проектах нашего города. Я считаю, это здорово. Мне кажется, на таких площадках мы находим общий язык друг с другом, чтобы потом в деловой обстановке более успешно решать бизнес-вопросы, реализовывать совместные проекты.

«Здорово, когда все компании общаются, обмениваются опытом»

Николай Антипин, участник команды “Сервико”:

– Я люблю всё, что связано с движением, собираю вокруг себя таких же активных людей. Кроме этого, я положительно отношусь к таким мероприятиям, в которых участвуют местные компании, потому что многие из них являются партнёрами и друзьями, как «Слата» и «Сервико». У нас проходят параллельные мероприятия, футбольные матчи, «Слата Марафон». Считаю, что привлечение компаний-партнёров к корпоративным мероприятиям – это круто, это хороший пример сотрудничества для других крупных предприятий Иркутска. Это здорово, когда все компании общаются, обмениваются опытом, знакомятся друг с другом.

«Для меня важна экологическая составляющая»

Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь», член жюри:

– ГК «Слата» – наш основной партнёр во всех экологических мероприятиях, поэтому, когда два года назад нашей команде предложили поучаствовать в проекте Слатакиада, мы включились в эту историю. А когда выступили своей командой и ещё попали в тройку лидеров, то поняли, зачем это происходит, потому что изнутри почувствовали командообразование, дух, единение. В общем, это совершенно классное мероприятие для нашего города и региона. И поэтому, в этом году я, конечно, приняла приглашение от организаторов войти в состав жюри. В этом качестве для меня была важна экологическая составляющая в приветствии команд, например, я поставила 5 баллов одной из команд за эстетику, за песню, связанную с Байкалом, за то, что это была единственная команда, которая поддержала территорию, на которой мы находимся.

Слатакиада-2023.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Артём Детышев, руководитель оргкомитета “Слата Марафона”:

Приглашаю всех на V Иркутский международный «Слата Марафон», который состоится 25 июня 2023 года. Онлайн-регистрация идёт на сайте Иркутск.марафон.com. Количество зарегистрировавшихся участников уже превысило 3 тысячи человек. В прошлом году в забеге приняли участие 4 тысячи человек из 4 стран, 17 регионов и 78 муниципальных образований Российской Федерации.

Николай Самойлов