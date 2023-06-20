Объявлен тендер на строительство ЖК в мкр Иркутска Новоленино на 1,7 млдр рублей

В Ленинском районе Иркутска построят жилой комплекс на 402 квартиры по улице Ярославского в рамках реализации муниципальной программы «Жилище», сообщает RosTender.info.

Объявлен конкурс на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и возведение объекта. Управление капитального строительства города принимает заявки на участие до 5 июля. С победителем заключат муниципальный контракт на 1,7 млрд рублей.

Жилой комплекс будет состоять из трех домов. В них будет запроектировано 128 «однушек», 192 «двушки», а также 20 и 12 квартир на три и четыре комнаты соответственно. Территория должна быть благоустроена площадками для игр, спорта и отдыха. Сроки строительства намечены на 2023-2029 годы.