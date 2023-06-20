Что изменилось в приеме на работу несовершеннолетних?

13 июня 2023 года президент РФ подписал Федеральный закон №259- ФЗ, который вносит поправки в Трудовой кодекс РФ в части приема на работу несовершеннолетних. О том, что изменилось с 13 июня, читайте в статье руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.

Подросток, достигший 14 лет, теперь имеет право заключить трудовой договор с письменного согласия одного из родителей. Иные согласия не требуются.

Напомним, что ранее, помимо согласия родителя, было необходимо еще и согласие органов опеки и попечительства. Сейчас это нужно лишь в том случае, если речь идет о трудоустройстве детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.

В остальном все осталось без изменений. Подросток с 14 лет может заключить трудовой договор на выполнение легкого труда, не причиняющего вред его здоровью, и работать в свободное от обучения время.

Как и ранее, если подростку исполнилось 16 лет, он может заключить трудовой договор самостоятельно, не спрашивая при этом разрешения (в том числе и у родителей). Разумеется, речь идет о выполнении работы, которая не запрещена ему по закону.