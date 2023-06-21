Одна из крупнейших сетей розничных магазинов Иркутской области вошла в нацпроект «Производительность труда»

Компания «Янтарь», насчитывающая свыше 500 розничных торговых точек, работающих под брендом «Янта», официально вошла в нацпроект «Производительность труда». С его помощью предприятие намерено увеличить товарооборот магазинов сети и выработку в расчёте на одного сотрудника.

– Первый магазин сети был открыт в 1995 году. К настоящему моменту торговые точки бренда работают не только в Приангарье, но и в Забайкальском и Приморском краях, в Бурятии и Хакасии, в Амурской области. За 30 лет предприятие наработало большую клиентскую базу, однако руководство фиксирует повышение конкурентности в отрасли, в том числе за счет внедрения другими игроками более современных подходов к организации торгового процесса. За счет участия в нацпроекте компания рассчитывает реорганизовать работу торговых объектов и сохранить рыночные позиции, – объясняет заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Сфера торговли входит в число несырьевых отраслей, на которые распространяется действие нацпроекта «Производительность труда». В числе региональных предприятий оптово-розничной торговли, которые уже повышают свою производительность в рамках нацпроекта, — «Областная аптечная база», «Облагроснаб». Таким образом, эксперты и тренеры Регионального центра компетенций – оператора реализации нацпроекта на территории Иркутской области – накопили существенный опыт по применению технологий бережливого производства именно в этой сфере.

– Сами по себе эти технологии универсальны и подходят для предприятия любой отраслевой принадлежности. Но при этом у каждой сферы есть свои особенности, и если о них знать и учитывать их в разработке дорожной карты, то результата мы достигнем быстрее. С учетом имеющегося у моих коллег опыта я уверен, что результат от участия в нацпроекте руководство компании ощутит значительно раньше, чем мы закончим активную фазу работы, – говорит руководитель РЦК Иркутской области Андрей Савченко.

Напомним, Иркутская область с 2020 года включена в перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия национального проекта «Производительность труда». Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже чем на 5% в год. На текущий момент уже 48 предприятий региона являются участниками нацпроекта.

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