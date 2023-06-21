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Доллар превысил 84,5. Что дальше?

Аналитики считают, что рубль пойдёт обновлять годовые минимумы.

Рубль на биржевых торгах во вторник резко подешевел – доллар превысил отметку 84,5 руб./$.

Аналитики БКС отмечают, что рубль с прошлой недели совершает разнонаправленные движения, амплитуда которых постепенно уменьшается. Выход из данной консолидации, по их мнению, будет вниз с вероятным обновлением годовых минимумов.

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– Очередная волна ослабления рубля может сформироваться по причине завершения в середине следующей недели очередного налогового периода. Это лишит рубль поддержки в виде дополнительного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, продающих ее для платежей в госбюджет, – подчеркивают эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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