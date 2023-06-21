Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России достиг 291 млрд руб.

Согласно предварительным данным консалтинговой компании NF Group, объем инвестиций в недвижимость России в I полугодии 2023 года составил более 291 млрд руб., что является рекордным значением и на 53% превышает результат первого полугодия прошлого года. Лидером по объему привлеченных средств стала торговая недвижимость, доля которой составила 45%. В топ-3 также оказалась гостиничная (14% от общего объема инвестиций) и офисная недвижимость (13% от общего объема инвестиций).

В целом по итогам года в недвижимость России может быть вложено 500-600 млрд руб., что станет абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

Лидером по объему привлеченных средств в I полугодии 2023 года стала торговая недвижимость, доля которой составила 45% (против 8% по итогам 2022 года). На рост доли повлияли крупные сделки с торговыми объектами, которые приобретались различным инвестиционными фондами – ТЦ «Метрополис», ТЦ «Невский Центр», ТЦ Columbus и прочие. По итогам года данный сегмент, вероятнее всего, останется лидирующим.

В топ-3 также оказалась гостиничная (14% от общего объема инвестиций) и офисная недвижимость (13% от общего объема инвестиций). Стоит отметить рекордную за последние пять лет долю инвестиций, которая пришлась на готовые объекты коммерческой недвижимости – в I полугодии 2023 года доля таких инвестиций составит 78% против 55% в 2022 году и 36% в 2021 году.

Доля инвестиций в недвижимость Московского региона составила 66% против 69% в целом по 2022 году.

Значительно выросла доля инвестиций в региональные объекты – 18% против 10% за весь 2022 год. Доля Санкт-Петербурга составила 16%. Наиболее активными покупателями в I полугодии стали инвесткомпании и частные инвесторы с долей в 59%. На втором месте – девелоперы с долей 27%.

Алексей Новиков, управляющий партнер NF Group:

«Инвестиционная активность на российском рынке коммерческой недвижимости в первом полугодии текущего года оказалась крайне высокой, что позволило вновь достичь рекордных показателей. Интерес инвесторов в этот период оказался сфокусирован преимущественно на торговой недвижимости, произошло закрытие ряда крупных сделок. Вероятно, продолжающаяся череда продаж активов уходящих компаний позволит достигнуть годового объема инвестиций на уровне 500-600 млрд руб., что станет абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Более того, в случае реализации ряда крупных непубличных сделок в этом году, прогнозируемое значение может оказаться еще выше».