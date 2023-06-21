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Экспорт продовольствия из Приангарья в Китай с начала 2023 года превысил показатели за весь прошлый год

Сегодня регион экспортирует продукцию более чем в 25 стран мира. В основном это зерновые, масличная продукция, напитки, вода, мороженое, дикоросы и кондитерские изделия. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

«Наблюдается стабильный рост экспорта продукции агропромышленного комплекса и налаживание сотрудничества с КНР. Китай – наш стратегический партнер в сфере оборота сельскохозяйственного сырья и продовольствия, входит в тройку экспортеров агропромышленной продукции Иркутской области и является одним из перспективных направлений», – сказала заместитель министра.

Говоря об экспортном потенциале, Марина Кожарина также рассказала, что сегодня в Иркутской области действуют около двухсот крупных сельскохозяйственных организаций, более двух тысяч крестьянских фермерских хозяйств и почти триста тысяч личных подсобных хозяйств. Регион полностью обеспечен собственным зерном и яйцом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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