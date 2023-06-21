ЦБ рассказал о схеме выхода российских инвесторов из замороженных ценных бумаг

Банк России прорабатывает схему, которая позволит российским инвесторам выйти из замороженных с прошлого года из-за санкций иностранных ценных бумаг, причем сделать это не с дисконтом, а с премией, передает Интерфакс заявление первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина. На заседании комитета по бюджету и финрынкам СФ эксперт ЦБ напомнил, что сейчас есть два варианта.

Вариант 1: обмен заблокированными активами

– Сейчас встает вопрос, каким образом постараться преодолеть санкционные ограничения, которые в первую очередь введены на российскую инфраструктуру и распространяются через инфраструктуру на российских держателей ценных бумаг, в первую очередь, российского розничного инвестора. Есть вариант первый. Если брать в принципе инвестора как такового, когда есть прямые встречные обязательства. Не частый вариант, но он встречается, и в этом смысле российское лицо имеет обязательство перед иностранным лицом, иностранное лицо — перед российским, и они фактически могут обменяться этими обязательствами, в том числе путем замещения их ценными бумагами, – отметил первый зампред ЦБ.

По его словам, «для этого у нас должна пройти разрешительная межправкомиссия, за рубежом должно быть получено какое-то разрешение их санкционных органов, но такого рода сделки осуществляются», но они носят не массовый характер. Нет, не носят».

Вариант 2: создание пулов держателей иностранных ЦБ для последующей продажи

Второй вариант, который обсуждается и прорабатывается ЦБ — создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые «могли бы осуществить волеизъявление относительно того, чтобы продать свои бумаги», сообщил первый зампред Банка России.

– Мы при этом считаем, что продать их не с дисконтом, а с премией. Продать за что? За счет средств на счетах типа «С», которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией? Потому что средства, которые попали на счета типа «С», многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то — это уже большой плюс, – резюмировал Чистюхин.

В ЦБ сегодня идет работа над данной схемой, «но она очень непроста в исполнении», резюмировал Чистюхин.

По данным источников Интерфакса, объем средств на спецсчетах «С» на конец 2022 г. приближался к 600 млрд руб.