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Годовая инфляция в Иркутской области в мае усокрилась до 3,5%

Годовой темп прироста цен на продукты питания в Иркутской области в мае снова снизился – до 1,8% после 2,4% в апреле. Об этом рассказал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

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Большую роль здесь до сих пор играет рекордный урожай зерновых в 2022 году. Это обеспечивает обилие сырья на рынке, что позволяет производителям и переработчикам круп экономить. В итоге в мае усилилось снижение цен на муку, гречневую, пшенную, овсяную и перловую крупы, а макаронные изделия подешевели.

Снижение стоимости зерна, а также меры господдержки, повлияли и на рынок молочной продукции. Сырого молока и в нашем регионе, и в целом по стране стали производить больше, а его стоимость снизилась. Из-за этого замедлился годовой рост цен на питьевое молоко и мороженое.

Наращивают производство и российские тепличные комплексы. Помидоров стали собирать больше, что расширило их предложение на рынке Приангарья. Это замедлило годовой рост цен на них.

В целом в мае годовая инфляция в Приангарье немного ускорилась – до 3,5% после 3,4% в предыдущем месяце. Основное влияние оказали рост издержек производителей и поставщиков, а также оживление спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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