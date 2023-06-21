«Энергошкола»: Эн+ подвела итоги первого сезона нового образовательного проекта

Более 700 зарегистрировавшихся школьников на образовательной онлайн-платформе, 350 посетивших с экскурсиями предприятия Эн+, 35 финалистов образовательного слета в Бурдугузе и 7 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ – таковы итоги проекта в цифрах. Второй сезон «Энергошколы» стартует осенью 2023 года.

Российский холдинг Эн+ завершил первый сезон образовательного проекта «ЭнергоШкола», который позволил нескольким сотням ребят из Иркутской области получить доступ к образовательной онлайн-платформе и серии профориентационных мероприятий в офлайн-формате. Проект запущен при поддержке Министерства образования Иркутской области, в нем принимают участие ученики 8-11 классов из разных школ региона.

Итоговое событие первого сезона – оглашение списка ребят, которые смогут отправиться на летний образовательный слет в Бурдугуз. Каждый активный ученик имел возможность подать заявку на участие в слете «Интеллектуальная энергетика» и пройти отбор, включавший подготовку мотивационного письма, прохождение собеседование и выполнение задания. В итоге организаторы «ЭнергоШколы» выбрали 35 ребят, которые уже 21 июня отправятся в Бурдугуз. В программе их ждут лекции и практики, встречи с экспертами компании, активный досуг и состязание за титул команды-победителя.

Среди победителей Илона Казак, ученица иркутской школы №32.

— В этом году я закончила 8 класс, и когда в семье зашла речь о том, какое направление выбирать для дальнейшей учебы, папа посоветовал подать заявку на проект «ЭнергоШкола», — рассказывает школьница. — За несколько месяцев мне удалось посетить 7 ключевых мероприятий. Из самых запоминающихся – экскурсия в планетарий и опыт по сборке и подключению макетов домов к электросети. Когда я узнала результаты отбора на образовательный слет, была очень рада. Жду предстоящей поездки, от нее много ожиданий: новые знакомства, знания, интересные лекции. Это огромная возможность погрузиться в сферу энергетики, чтобы определиться со своим будущим. Возможно, в нашей семье появится еще один энергетик, как мой папа.

Также ребятам, активно участвовавшим в проекте «ЭнергоШколы», вручили рекомендательные письма в энергоклассы. Они смогут бесплатно готовиться к ЕГЭ по русскому языку, математике и физике для поступления в вузы-партнеры – ИРНИТУ и БрГУ. Успешно закончившие энергокласс получат дополнительно 7 баллов при поступлении в ИРНИТУ.

Всего на образовательной платформе зарегистрировались более 700 жителей Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Железногорска-Илимского, Черемхово, Усть-Илимска, Тулуна и Жигалово. С марта по май этого года школьники посетили онлайн и офлайн-занятия по точным наукам, мастер-классы и тренинги. Побывали на предприятиях Эн+ и на встречах с энергетиками, которые провели для ребят занятия, чтобы школьники смогли погрузиться в профессию. За первое полугодие 2023 года экскурсии на предприятия энергетического бизнеса Эн + посетили более 350 школьников области. В числе партнеров Энергошколы и участников образовательной программы – Институт энергетики ИРНИТУ, БрГУ, ИГУ и его Астрономическая обсерватория, Иркутское отделение Института лазерной физики СО РАН, Иркутский Энергетический колледж, Кванториум «Байкал», Полюс-НТ, Иркутская школа № 64.

Второй сезон проекта «Энергошкола» стартует осенью 2023 года и обещает быть не менее интересным, познавательным и полезным. Присоединиться к проекту можно уже сейчас на сайте http://инфо.энергошкола-энплюс.рф/. А следить за новостями в социальных сетях и телеграм-канале «ЭнергоШкола Эн+».

В Эн+ уделяют особое внимание образовательным проектам начиная со школьной скамьи. Для компании крайне важно проводить качественную подготовку кадров для энергетической отрасли, о важности такого подхода многократно заявлял основатель компании Олег Дерипаска. По его мнению, залогом успешного развития экономики и бизнеса является содействие талантливой молодежи в получении профессиональных компетенций и навыков.