9 единиц дорожной техники приобрело предприятие «Иркутскавтодор» в лизинг при участии Сбера

Презентация 9 новых единиц дорожной техники, приобретенных муниципальным предприятием «Иркутскавтодор» в лизинг от АО «Сбербанк Лизинг», прошла в Иркутске 16 июня.

МУП «Иркутскавтодор» приобрел в лизинг при участии Иркутского отделения Сбербанка 5 единиц комбинированной дорожной машины на базе шасси МАЗ, 3 единицы фронтальных погрузчиков, один дорожный вибрационный каток.

В мероприятии приняли участие вице-мэр Дмитрий Ружников, председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Татьяна Макарычева, управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина, председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков, и.о. директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

– Приятно, что совместно со СберЛизингом мы смогли содействовать покупке нового оборудования. Дорожная техника позволит быстрее восстанавливать проезжую часть, делать наш город более чистым. Рассчитываем, что и в будущем сможем предлагать самые интересные условия.

Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска:

– Качественное обновление в Иркутскавтодоре начали в 2021 году. Для предприятия закупили порядка 50 единиц разного назначения, 32 из них – в лизинг при участии Сбера. Нам важно, чтобы уборка города и ремонты дорог выполнялись более эффективно. Для этого необходима техника, отвечающая современным стандартам.

Техника позволит выполнять работы по содержанию дорог круглый год. Так, комбинированные дорожные машины проводят летние и зимние дорожные работы: подметание и полив дорог, посыпка антигололедным реактивами и очистка улиц от снега в зимний период. Дополнительный дорожный каток позволит проводить ямочный ремонт дорог в более короткие сроки.

Мини-погрузчики будут использовать зимой для очистки улиц, остановок, погрузки снега, летом – для устройства тротуаров, а также при асфальтировании.

Василий Ефремов, и.о. директора МУП «Иркутскавтодор»:

– За счет своей компактности и маневренности мини-погрузчики эффективны при уборке в стесненных условиях. Их можно оснастить специальными полетными вилами и использовать при ремонтах дорог. Например, применение мини-погрузчиков позволяет в разы сократить время установки бордюров. Вся техника уже используется в круглосуточном режиме. Она зарекомендовала себя хорошо. Тестировали ее в течение месяца – не выявили ни одной поломки.