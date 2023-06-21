Углубить российские реки призвал Путин

Это необходимо для движения судов, передают «Известия» слова президента России Владимира Путина на совещании по развитию речного судоходства.

На встрече обсуждались потребности речного флота, замещение импорта и способы улучшить навигацию в направлении Азово-Черноморского бассейна. Президент поручил определить приоритетные судоходные пути в стране, чтобы рассчитать финансирование.

«Российские реки должны быть достаточными по глубине для движения судов, особенно на самых популярных маршрутах», – говорит Путин.