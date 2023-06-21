Новости

Углубить российские реки призвал Путин

Это необходимо для движения судов, передают «Известия» слова президента России Владимира Путина на совещании по развитию речного судоходства.

На встрече обсуждались потребности речного флота, замещение импорта и способы улучшить навигацию в направлении Азово-Черноморского бассейна. Президент поручил определить приоритетные судоходные пути в стране, чтобы рассчитать финансирование.

«Российские реки должны быть достаточными по глубине для движения судов, особенно на самых популярных маршрутах», – говорит Путин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес