За «недружественное» ПО придется заплатить

Механизм могут запустить в 2024 году, передают заявление главы Минцифры Максута Шадаева на CNews Forum «Известия».

Эффект будет зависеть от деталей, в частности от того, каков будет размер отчислений, полагает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

«Лица, принимающие решения о покупке ПО, будут сопоставлять возросшую стоимость привычного, но нелицензионного зарубежного ПО с издержками от установки непривычного российского. В этом плане российское ПО получает преимущество, которое, вероятно, отечественные компании сумеют использовать», – говорит он.

По словам эксперта, отечественные разработчики операционных систем (ОС), систем управления базами данных (СУБД), информационной безопасности (ИБ) в последний год сообщают о кратном росте выручки.