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На Алтае стартовала программа Литературного фестиваля Роберта Рождественского

20 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая прошел День Роберта Рождественского, который открыл программу Литературного фестиваля.

Начался день с просветительской программы «Радиус действия. Жизнь и творчество советского поэта Р.И. Рождественского». Гости музея узнали интересные факты из жизни легендарного советского поэта-шестидесятника.

Далее прошла демонстрация клипов творческой лаборатории «Видеопоэзия» на стихи Р.И. Рождественского». Задача лаборатории - найти актуальный ракурс восприятия поэзии и соединить его с видео.

Еще один пункт программы - викторина «Роберт Рождественский. Эпизоды творческой судьбы» и разгадывание головоломки со словами «Литературные игры по стихам Р.И. Рождественского». В это же время гостям музея были предложены видеофрагменты различных музыкальных телевизионных концертов с участием артистов эстрады, которые исполняют песни разных жанров на стихи Роберта Рождественского.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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