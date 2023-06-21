Мошенники запустили поддельный сайт Booking.com

Денег лишились как минимум три российские семьи. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

О схеме аферистов с поддельным сайтом Booking.com специалистам АТОР сообщил глава трансферной и экскурсионной компании Tulpar Travel Сунай Сертель. По словам Сертеля, всё началось с того, что три российские семьи, незнакомые друг с другом, решили отправиться в отпуск, не прибегая к услугам туроператоров. Все они нашли в Сети фейковый сайт Booking.com и попытались забронировать при помощи него подходящие объекты размещения в частном секторе.

«Понадеявшись на репутацию сервиса, семьи совершили одну и ту же оплошность – не имея возможности забронировать жилье с российской карты, связались «напрямую» с «владельцем» квартиры», – говорится в сообщении АТОР.

Для дальнейшего общения «владелец» жилья пригласил туристов продолжить переписку в Telegram, где пообещал организовать их размещение в Турции, оформив за них бронирование на Booking.com вместе с трансфером. С пользователями общался человек с ником Alex Rozenblat. Однако, поскольку аккаунты в Telegram не верифицируются, это имя вполне может быть выдуманным.