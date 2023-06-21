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Мишустин призвал переходить на новые стандарты связи

Обслуживание LTE прекращать не планируется, передают заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина «Известия».

«После прекращения поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования возникли определенные затруднения, особенно в сегменте мобильной связи, где традиционно применялись западные решения», – сказал председатель правительства.

Мишустин рассказал о дорожной карте «Развитие современных сетей», реализацию которой запустило правительство, чтобы ускорить переход на российские базовые станции LTE и 5G. В нее входят несколько программ государственной поддержки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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