Мишустин призвал переходить на новые стандарты связи

Обслуживание LTE прекращать не планируется, передают заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина «Известия».

«После прекращения поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования возникли определенные затруднения, особенно в сегменте мобильной связи, где традиционно применялись западные решения», – сказал председатель правительства.

Мишустин рассказал о дорожной карте «Развитие современных сетей», реализацию которой запустило правительство, чтобы ускорить переход на российские базовые станции LTE и 5G. В нее входят несколько программ государственной поддержки.