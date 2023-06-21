Банк «Открытие» определил первых обладателей повышенной ставки по промовкладу «Счастливый»

Состоялся первый розыгрыш повышенной ставки по промовкладу «Счастливый» в банке «Открытие». Его победителями стали 275 вкладчиков. Они получат в качестве дополнительных процентов около 1 миллиона рублей. Всего по итогам четырех розыгрышей повышенную ставку плюс 1 процент к базовой получит каждый десятый обладатель этого вклада.

Средняя сумма выигравшего вклада в первом розыгрыше повышенной процентной ставки составила 455 тысяч рублей.

40% обладателей повышенной ставки оформили вклад на 1 год. Их фактическая ставка с учетом выигрыша на весь срок депозита составит 8,8%. Еще 60% победителей разместили деньги во вклад на шесть месяцев, теперь они будут получать по 8,3% годовых.

Впереди еще три розыгрыша повышенной ставки, которые состоятся 27 июня, а также 4 и 11 июля. В каждом могут принять участие все клиенты, открывшие промовклад «Счастливый», кроме победителей предыдущих розыгрышей. В итоге повышенную ставку получит каждый десятый клиент, оформивший этот депозит. Победителей определяет генератор случайных чисел.

Все вкладчики также примут участие в розыгрыше миллиона рублей, победитель будет объявлен 21 июля.

Ставка по вкладу «Счастливый» составляет 7,8% годовых при размещении средств на 12 месяцев. Оформить депозит до 10 июля включительно могут как новые, так и действующие клиенты банка. Рублевый промовклад «Счастливый» с выплатой процентов в конце срока можно открыть на 181 день или 387 дней. Минимальная сумма депозита 50 тысяч рублей, максимальная – 3 миллиона.

Оформить вклад «Счастливый» можно онлайн – в мобильном приложении или интернет-банке, а также в офисах «Открытия».

Более подробно с условиями розыгрыша миллиона рублей, повышенной ставки и промовклада «Счастливый» можно ознакомиться на сайте банка.