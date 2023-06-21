Россияне стали вдвое реже хранить личные файлы на рабочих компьютерах

За последние 9 лет работодатели стали реже запрещать сотрудникам хранить на рабочих компьютерах личную информацию. В свою очередь, персонал стал почти вдвое реже сохранять на служебных устройствах свои фото, видео, музыку и другие файлы. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 сотрудников, имеющих рабочие компьютеры, из всех округов страны.

Запрет на хранение личных файлов на рабочих компьютерах сегодня есть в 18% российских компаний. Чаще всего работодатели объясняют это требованиями безопасности, а также соображениями дисциплины. По сравнению с 2014 годом запрещать держать на рабочих компьютерах фотографии, музыку, фильмы и другие личные документы стали чуть реже.

В том, что они хранят на рабочем компьютере личные файлы, признаются 23% работающих, причем 2% делают это вопреки запрету работодателя, а каждый пятый (21%) сообщает, что такого рода ограничений в их компании нет. Не захламляют рабочий компьютер персональной информацией 77% опрошенных, причем из-за прямого запрета этого не делают только 22%, а 55% — по иным причинам: «Давно храню все в облаке»; «Не хочу, чтоб это куда-то утекло».

Чем старше респонденты, тем чаще они с согласия работодателя держат личные файлы на рабочем компьютере: если среди опрошенных до 34 лет так поступают 17%, то среди старшего поколения — почти каждый четвертый (24%). Тех, кто спокойно сохраняет на рабочий компьютер фотографии, музыку, видео и т.д., больше среди россиян с высокой зарплатой (24%). Женщины более щепетильно относятся к границам между работой и частной жизнью: они чаще мужчин сообщают, что не хранят на рабочем компьютере личные файлы, хотя это не запрещено (57% против 53%).

За последние 9 лет россияне стали почти вдвое реже хранить личные файлы на ресурсах работодателя. Сказывается развитие интернет-сервисов (таких как, к примеру, онлайн-кинотеатры и облачные хранилища данных), а также более осторожное отношение к вопросам безопасного хранения персональной информации.

О том, что кибербезопасность остается актуальнейшим для бизнеса вопросом, свидетельствует и динамика зарплат соответствующих специалистов. Так, доходы директоров по безопасности на последние 12 месяцев выросли в среднем на 5,3%, их средняя зарплата составляет 400 тыс. руб., а максимальная — 800 тыс. руб. У руководителей отделов информационной безопасности годовой прирост зарплат составил 3,3%, у специалистов по информационной безопасности — 2,9%.