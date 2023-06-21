Цены на газ выросли в Европе

Причина – рост энергопотребления из-за жары и закрытие крупнейшего на континенте Гронингенского газового месторождения. Об этом пишет РИА Новости.

Рынок тут же отреагировал: котировки природного газа поднялись до 560 долларов за 1000 кубометров – это уровень конца марта.

Месторождение законсервируют за четыре месяца – к 1 октября. Слишком велик экологический ущерб для региона. С 2012-го в окрестностях Гронингена снесли более трех тысяч домов, проживать в которых стало небезопасно. Правительство пообещало выплатить пострадавшим 22 миллиарда евро компенсаций в течение 30 лет.

После эмоционального взлета, произошедшего 15 июня, котировки опустились. Все же вклад Гронингена в последние годы был невелик – не более двух процентов. Конечно, это не критично. Помогут СПГ, экономия и другие меры. Да и европейские хранилища заполнены на 78 процентов. Тем не менее обстановка на рынке напряженная.