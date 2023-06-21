65,5 тыс. автокредитов выдано в мае 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в мае 2023 года составило 65,5 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8% (в апреле 2023 года – 71,0 тыс. ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в мае 2023 года, напротив, существенно выросло – на 113,2% (в мае 2022 года – 30,7 тыс. ед.). Такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов весной прошлого года. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в мае 2023 года было выдано в:

Москве (4,21 тыс. ед.),

Московской обл. (3,58 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (3,40 тыс. ед.),

Республике Татарстан (3,25 тыс. ед.),

Краснодарском крае (2,94 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в мае 2023 года выдача автокредитов сократилась в большинстве регионов страны. При этом самое существенное снижение было зафиксировано в:

Вологодской обл. (-20,2%),

Оренбургской обл. (-17,9%),

Пермском крае (-15,6%),

Волгоградской обл. (-13,7%),

Самарской обл. (-13,5%).

Единственными регионами из топ-30, в которых данный показатель, напротив, вырос, оказались:

Ханты-Мансийский АО (+2,6%),

Белгородская обл. (+1,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных автокредитов за месяц сократилось на 10,2% и 9,4% соответственно.

«После рекордного с начала прошлого года количества выданных автокредитов в апреле, в мае этот показатель немного сократился, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Прежде всего, это объясняется сезонным фактором, большим количеством праздничных и выходных дней в первой половине мая. В целом, достаточно высокая динамика выдачи автокредитов в последнее время обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».