МегаФон расширил покрытие 4G в Усолье-Сибирском

Жители Усолья-Сибирского в Иркутской области получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Оператор модернизировал сеть LTE в Центральном микрорайоне, построив дополнительную базовую станцию.

Инженеры компании запустили оборудование с поддержкой 4G, благодаря чему в городе увеличилась зона покрытия современной цифровой связью. В микрорайоне стал доступен скоростной мобильный интернет с высоким проникновением сигнала.

В зоне улучшения качества связи находятся жилые дома, несколько школ, учреждения здравоохранения и культуры. Благодаря выбранным техническим решениям абоненты смогут оперативно общаться по рабочим вопросам в мессенджерах, смотреть дома интересные фильмы и сериалы, проходить образовательные онлайн-курсы, а также пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами. Мощности оборудования достаточно, чтобы пользователи, даже в период пиковых нагрузок на сеть, могли не ограничивать свои цифровые привычки.

Базовая станция МегаФона поддерживает все стандарты связи, воспользоваться высокоскоростным интернетом могут не только местные жители, но и отдыхающие санатория «Усолье». В уникальную сибирскую здравницу уже второе столетие люди приезжают на восстановительное лечение.

По данным обезличенной статистики МегаФона, жители и гости Усолья-Сибирского через свои смартфоны в месяц в среднем прокачивают около 167 Терабайт данных и проговаривают больше 4,5 миллиона минут.