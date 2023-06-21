Компенсировать до 50% аренды жилья предложили россиянам младше 35 лет

Главное условие – параллельное накопление первого взноса для ипотеки, сообщают «Известия».

В России планируют запустить программу, стимулирующую молодежь к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье, сообщили в Минстрое. Обязательным условием субсидирования станет именно параллельное накопление на покупку своего жилья в новостройке.

Анонсировать подробности новой меры планируется в течение ближайших пары месяцев, сказал «Известиям» замглавы министерства Никита Стасишин. Ведомство разрабатывает программу совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью. Потенциально она сможет охватить 310 тыс. человек ежегодно, сообщили в Минстрое. Сроки ее старта пока не называются. Никита Стасишин назвал инициативу интересным механизмом.

– По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья – до момента накопления на первоначальный взнос, – рассказал он.