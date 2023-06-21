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Ни один из крупных инвестроектов в Иркутской области не приостановлен – Константин Зайцев

Несмотря на сложности 2022 года, все крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в Иркутской области, продолжают реализовываться, сообщил на сессии ЗС председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Среди самых масштабных он отметил строительство газохимического комплекса в Усть-Куте, алюминиевого завода и анодной фабрики в Тайшетском районе, создание картонного производства в Усть-Илимске и горно-обогатительных комбинатов на базе золоторудных месторождений в Бодайбинском районе.

– Несмотря на внешние факторы, ни один из реализуемых на территории региона крупных и средних инвестиционных проектов не был приостановлен. В регионе реализуют около 180 проектов, их общая стоимость – свыше 3 трлн рублей. В перспективе это 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест и 2 трлн дополнительных налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, – подчеркнул Константин Зайцев.

Он добавил, что объем ВРП увеличился на 3,1 % и составил около 2 трлн рублей


/ Сибирское Информационное Агентство /
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