МТС открывает летнюю онлайн-школу анимации для школьников Приангарья

Цифровая экосистема МТС запускает бесплатную всероссийскую онлайн-школу по анимации для детей в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». Участники получат возможность изучить разные стили анимации и создать своего маскота – цифрового детского помощника в интернете. Искусственный интеллект МТС дорисует лучшие работы и интегрирует их в качестве главного героя в серию мультфильмов о безопасном интернете.

Онлайн-школа пройдет в официальном телеграмм-аккаунте проекта «Поколение М» с 1 по 31 июля 2023 года. Программа разработана таким образом, чтобы дети от 11-18 лет могли научиться работать с различными программами и инструментами для создания собственных графических произведений. Каждую неделю участников ждут разные направления - японское аниме, нормкор, неоавангардизм – можно проходить обучение по одному или сразу во всех арт-стилях.

После каждого онлайн-урока дается практическое задание, которое поможет детям подкрепить теоретические знания, а по итогу онлайн-школы нужно будет нарисовать маскота – цифрового аватара. Лучший выдуманный персонаж, которого выберет экспертное жюри, будет интегрирован в серию мультфильмов про безопасный интернет. Трое финалистов получат приглашения на любые мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live . Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

«МТС в очередной раз предлагает иркутским ребятам не только помощь в изучении пользования технологиями, но и самим создавать современные цифровые инструменты. В этом году бесплатная онлайн-школа посвящена анимации, и интересующиеся этим творческим направлением дети, могут в интересном и увлекательном формате научиться разным стилям мультипликации и получить ценный опыт. Надеюсь, что наша онлайн-школа станет началом для новых достижений и творческих идей у ребят Приангарья», — говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.